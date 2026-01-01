Относно cookies

Политика за бисквитките

За да получавате подходяща за Вас информация и качествени услуги, когато посещавате нашите интернет страници VESTI.BG, SINOPTIK.BG, PARITENI.BG, EDNA.BG, GONG.BG, DARIKNEWS.BG, VBOX7.COM, NOVA.BG, PLAY.DIEMAXTRA.BG, SRAVNI.BG, DOX.BG, ABV.BG, GBG.BG, VPLAY.BG, VMUSIC.BG, VGAMES.BG, NETINFO.BG, 7TALENTS.BG ние използваме "бисквитки" (cookies) за да съхраняваме информация за Вас. Тя ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване и да подобрим услугите ни, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Настоящата политика има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си – повече информация за това ще намерите в края на този документ.

Задължителни (есенциални) бисквитки

Те са необходими, за нормалното предоставяне на услугите ни – напр. за да установим самоличността Ви като потребител на услугите ни, за запазване на част от кода на посетения сайт и други релевантни цели. Без тях няма да можем да Ви разпознаем, а оттам и Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Често задължителните бисквитки са постоянни. Те се използват, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайта ни, без да е нужно отново да въвеждате информация, както и да преминавате от нашия сайт към други избрани сайтове от групата на Нет Инфо – практика, известна като "single sign-on" (еднократно въвеждане на данни за вход, когато това е приложимо между сайтовете от групата). За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие – обработването на лични данни чрез такъв вид бисквитки е свързано с изпълнение на договорите с потребителя за предоставяне на услугите през Платформите на Нет Инфо АД.

Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са задължителни за достъпване и използване на уеб сайта, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите интернет страници. Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги. С тях събираме и информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашите сайт и услуги и да извършваме пазарни проучвания. Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

Рекламни бисквитки

Тези бисквитки използват информация за начина, по който използвате нашите сайтове - страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него. Чрез рекламните бисквитки се реализира и "рекламирането, базирано на интересите". При него се анализира не само поведението на нашите сайтове и апликации, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил. Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите. Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни – наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижте повече информация по-долу.

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и сервираме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки.

Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме неперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:

За да определим кои са най-популярните части на нашия Сайт.

За да наблюдаваме употребата на нашите Услуги и нашия Сайт (честота и време).

За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща реклама.

За да следим успеха на дадени продукти.

За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашия Сайт и закупувате продукти.

а да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашия Сайт и с нас като цяло.

Ако не сте влезли в регистрираните си профили, има голяма вероятност тези бисквитки да не могат да идентифицират субект на данни – физическо лице. Ние ги използваме само за измерване на посещенията, например колко пъти сте посетили дадена страница. Ако сте влезли в регистрирания си профил, можем да комбинираме данните от профила ви с тези бисквитки и да Ви идентифицираме.

Използваме следните наши бисквитки за услугите на информационното общество в нашите сайтове:

Име на бисквитка Срок на съхранение Цели Запазвани данни аdvid 5 години Избор, сервиране и измерване на реклама Избор, сервиране и измерване на съдържание Персонализиране Измерване Уникално ID на посетител, може да бъде анонимно свързано с ABV профила Ви. adwise_dr 1 година Избор, сервиране и измерване на реклама Персонализиране Данни за посетените от Вас сайтове на рекламодатели и разглежданото съдържание adwise_retarget 1 година Избор, сервиране и измерване на реклама Персонализиране Данни за посетените от Вас сайтове на рекламодатели и разглежданото съдържание adwise_tg 6 месеца Избор, сервиране и измерване на реклама Избор, сервиране и измерване на съдържание Персонализиране Измерване Пол и възраст, според посочените от посетителя данни при регистрацията му в ABV netinfo_consent_bit_sa От 1 ден до 5 години Съгласие на потребителя Данни за дадените от потребителя съгласия във връзка с Регламента PHPSESSID Сесийно Нормално функциониране на сайтовете Идентификатор на сесията NetinfoSegs От 1 ден до 5 години Избор, сервиране и измерване на реклама Избор, сервиране и измерване на съдържание Персонализиране Измерване ID на сегмента, в който е добавен даден потребител, на база поведението му на сайтовете ни NetinfoRegion От 1 ден до 5 години Избор, сервиране и измерване на реклама Избор, сервиране и измерване на съдържание Персонализиране Измерване ID на региона, от който е даден потребител _sess Сесийно Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация за сесията AJth 1 ден Нормално функциониране на сайтовете Анонимизиран идентификатор на потребител в ABV.bg Appv 1 ден Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация аun 1 ден Нормално функциониране на сайтовете Идентификатор на профила mySubscrBlock До изтриване на бисквитката от потребителя Нормално функциониране на сайтовете Избор, сервиране и измерване на съдържание Данни за предпочетените блокове със съдържание new_design 1 година Избор, сервиране и измерване на съдържание Информация за версията на сайта, която е сервирана на посетителя qunlogin 2 дни Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация vbox7puc 14 месеца Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация xpose_cookie 1 година Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация vbox7remember 3 месеца Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация ff_extension 6 месеца Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация device Сесийно Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация chrome_extension 6 месеца Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация user_data Сесийно Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация acceptCookie 9 месеца Нормално функциониране на сайтовете Служебна информация lastloc 1 година Нормално функциониране на сайтовете Информация за последната добавена от посетителя локация showdetails 2 години Избор, сервиране и измерване на съдържание Информация дали е поискана детайлна прогноза за времето

Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Можем да използваме и някои упълномощени трети страни, които да поставят бисквитки по време на посещенията Ви на нашите сайтове, за целите на услуги, които те осигуряват за нас. По-долу са изброени услугите на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате предоставените инструкции. Всички те използват различни бисквитки.

Google Analytics 360 и Google Analytics

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите web сайтове. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу казуси. За потребители, които не са дали съгласието си за обработка на личните им данни, деактивираме функционалностите за рекламиране, включително Рекламиране въз основа на интереси и анонимизираме частично IP адреса им, съгласно предоставените от доставчика на услугата технически спецификации.

Списък с използваните бисквитки

_ga – Използва се за идентификация на посетителите. Срок на съхранение – 24 месеца, рестартира се след всяко измерено Ваше действие;

_gid – Използва се за идентификация на посетителите. Срок на съхранение – 24 часа, рестартира се след всяко измерено Ваше действие;

_gat или _dc_gtm_<property-id> - Служебна бисквитка, използвана за управление на скоростта на подаване на информацията към Google Analytics.

_dc_gtm_<property-id> се използва, когато подаването на данните е през Google Tag Manager, като <property-id> е уникален идентификатор на профила в Google Tag Manager, напр: _dc_gtm_UA-68436640-7

AMP_TOKEN – Използва се за извличане на посетителското ID от съответната услуга на AMP, може да включва и друга служебна информация, свързана с използването на технологията AMP. Срок на съхранение – 0т 30 секунди до 1 година;

_gac_<property-id> - Съдържа информация откъде е дошъл даден посетител. В случай на свързване на Google Analytics и Google Adwords профилите, последният инструмент ще има възможност да чете тази бисквитка, освен ако не сте заявили отказ. Срок на съхранение – 90 дни.

По-стари версии на Google Analytics, които все още използваме използват следните бисквитки:

__utma – Използва се за идентифициране на посетителите и сесиите. Срок на съхранение – 2 години, рестартира се след всяко подаване на информация към Google Analytics;

__utmt - Служебна бисквитка, използвана за управление на скоростта на подаване на информацията към Google Analytics. Срок на съхранение – 10 минути;

__utmb – Използва се за определяне старта на нова сесия/посещение. Срок на съхранение – 30 минути, рестартира се след всяко подаване на информация към Google Analytics;

__utmc – Индикира край на сесията в браузъра. Използва се служебно, за обратна съвместимост с по-стари версии на Google Analytics кодовете;

__utmz – Запазва данни за източника или кампанията, от която е дошъл посетителя. Срок на съхранение – 6 месеца;

__utmv – Използва се за съхранение на специална информация на ниво потребител. Тази информация се подава от нас към Google Analytics, като тя няма да съдържа лични данни, преди да сме получили Вашето съгласие. Срок на съхранение – 2 години, рестартира се след всяко подаване на информация към Google Analytics;

Детайлна техническа информация може да намерите тук:

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук:

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент предоставен от доставчика:

Google Content Experiments

Инструмент, с който можем да изследваме поведението на посетителите спрямо съдържанието на сайтовете ни. Работи чрез създаване на експерименти, в рамките на които на различни посетители се сервира различно съдържание, с цел изследване кое е по-подходящо за тях според дефинирани критерии за ефективност.

Списък с използваните бисквитки

Във връзка с Google Analytics 360 / Google Analytics използва следните бисквитки:

__utmx – Използва се за определяне дали даден посетител е добавен в експеримент. Срок на съхранение – 18 месеца;

__utmxx – Използва се за определяне кога изтича експеримента, в който участва посетителя. Срок на съхранение – 18 месеца;

Optimize 360

Използва се за изследване на потребителското поведение.

Списък с използваните бисквитки

Във връзка с Google Analytics 360 / Google Analytics използва следните бисквитки:

_gaexp – Използва се определяне дали даден посетител е добавен в експеримент и кога изтича експеримента, в който участва той. Срок на съхранение – зависи от дължината на експеримента, типично – 90 дни;

Google Tag Manager

Това е услуга на Google, която ни позволява да управляваме по лесен начин сервираните скриптове на нашите сайтове. Доставчикът на услугата декларира, че въпреки използването на бисквитки, тя не събира Вашите лични данни;

Smart Ad Server

Тъй като повечето ни услуги са безплатни, ние сервираме реклами за да можем да издържаме дейността си във Ваша полза. Това е услуга, която използваме за сервиране на реклами по нашите сайтове.

Списък с използваните бисквитки

Име на бисквитка Срок на съхранение Цели Запазвани данни Pid (SmartID) 13 месеца Сервиране на реклама, включително определяне на честотата на сервиране Уникално и анонимно ID на посетител, на ниво домейн/браузър Pdomid 13 месеца Служебна бисквитка, за разпределяне на трафика между сървърите на доставчика Сървърно SQL ID, асоциирано с посетител Pbw 2 дни Правилно сервиране на реклами, според браузъра, размера на екрана и операционната система. Използва се и за статистически цели. ID на браузъра, операционната система, размер на екрана Sasd 1 ден Геолокация ID на Интернет доставчика, пощенски код, телефонен префикс, държава, регион, град, определена пазарна зона (designated market area) Sasd2 1 ден Геолокация Timestamp, географска дължина и широчина, вид на връзката Comp 13 месеца Свързване на посетителите с набор от ключови думи (сегменти), предоставени от Нет Инфо Ключови думи (сегменти), предоставени от Нет Инфо Vs Сесийна Определяне на нови посещения Timestamp на последното посещение на сайта от посетителя сsync 13 месеца Позволява синхронизиране на идентификатора на посетителя с неговото ID в други платформи за доставка на реклама (DSP) Smart ID и DSP ID, асоциирани с посетителя. partner-xxx 13 месеца Обозначаване на посетителя с асоциираните към него ключови думи (сегменти), предоставени от Нет Инфо Ключови думи (сегменти), предоставени от Нет Инфо и асоциирани с посетителя csfq 360 минути Техническа бисквитка, използвана за стартиране на добавянето на проследяващия скрипт. Технически данни gid 13 месеца Еквивалентно на pid бисквитката за клиенти, използващи специална стойност на CNAME. Използва се за синхронизиране на уникалните ID на посетителите между различните домейни Глобално уникално анонимно ID на посетителя между домейните. dyncdn 1 ден Техническа бисквитка за стартиране на добавянето на скрипта за проследяване представянето на дадена реклама и трафика към нея Данни за крайната точка и трафика към нея Trk<x> 30 дни Проследяваща бисквитка ID на страницата на Нет Инфо trkC<x> 30 дни Проследяваща бисквитка ID на страницата на Нет Инфо TestifCookie Сесийна Техническа бисквитка, използвана за да се определи дали записването на бисквитки е позволено Техническа информация TestifCookieP 13 месеца Техническа бисквитка, използвана за да се определи дали записването на трайни (persistant) бисквитки е позволено Техническа информация x-smrt-d Сесийна Използва се за дебъг от екипа на Smart Ad Server Техническа информация consent 13 месеца Информация за съгласията, дадени по посетителя Съгласие

Политиката за поверителност на доставчика може да намерите тук:http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Може да се отпишете от използването на бисквитки на този адрес:

DoubleClick for Publisher Premium и DoubleClick for Publisher Small Business

Тъй като повечето ни услуги са безплатни, ние сервираме реклами за да можем да издържаме дейността си във Ваша полза. Това е услуга, която използваме за сервиране на реклами по нашите сайтове.

Списък с използваните бисквитки

Google като доставчик използва различни бисквитки за целите на управление на рекламата, които споделя между различни продукти. Няколко от използваните от доставчика бисквитки са:

NID, SID, IDE, ANID, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, __gads, __gac, Conversion, AID, DSID и TAID

Повече информация за използваните от доставчика бисквитки и използваните от него домейни за записване на бисквитките може да намерите на адрес:https://policies.google.com/technologies/types

Google Adsense и Google Ad Mob

Това са продукт на Google, който осигурява излъчване на реклами на страниците ни. Използват същите бисквитки, които са описани в таблицата горе и споделят същите линкове към Политиките за поверителност.

Facebook

Социалната мрежа представя редица допълнителни услуги, свързани със следните цели: Измерване на действията на посетителите на сайтовете ни; Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата; Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата; Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели

Използвани бисквитки

Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.

Повече информация може да намерите тук:https://www.facebook.com/policies/cookies/

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на Facebook:https://www.facebook.com/about/basics

OneSignal

Това е услуга за управление изпращането на т.нар. Push нотификации в браузъра на посетителите. Ако те активират услугата, ще получават нотификации за интересни новини. Доставчикът събра анонимни лични данни, включително за персонализирането Ви. В предоставената от доставчика Политика за поверителност липсват детайли за използваните бисквитки и други технически средства за записване на личните данни. На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на OneSignal:https://onesignal.com/privacy_policy

Гемиус

Гемиус е универсално използван от големите български издатели инструмент за измерване на уеб сайтовете. Събираните от него данни се използват от всички големи български рекламодатели, за планиране на рекламните им активности. На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на Гемиус:https://www.gemius.com/privacy-policy.html

На следния адрес може да намерите Политиката за бисквитките на Гемиус:https://www.gemius.com/cookie-policy.html

onthe.io

Инструментът се използва за целите на избор, доставка и измерване на съдържанието, с цел неговото оптимизиране за Вашето по-добро преживяване на сайтовете. Използват се и бисквитки за събиране на следната информация за посетителите: Имена, електронна поща, мобилен номер, локация, IP адрес На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на onthe.io:https://iotechnologies.com/pp

Disqus

Използваме инструмента за управление на коментарите Ви в различни наши сайтове, включително и за регистрирането и идентифицирането Ви като потребител, свързан с коментарите. Инструментът събира лични данни за Вас и ги споделя с трети страни с цел подбор, сервиране и измерване на реклами и персонализирането Ви. На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на Disqus:https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Рекламодатели-трети страни

Възможно е да използваме кодовете, предоставени от рекламодатели и/или рекламни мрежи на трети страни и други рекламни компании, за да оптимизираме или измерваме показването на реклами на нашите сайтове. Чрез кодовете, партньорите ни могат да събират информация за Вашето посещение и поведение на наши сайтове, да го комбинират с данните от поведението Ви на други сайтове, за да рекламират пред Вас продукти или услуги, да следят кои реклами са Ви показани през Вашия браузър и кои интернет страници сте разглеждали, докато са Ви предоставяни тези реклами. Ако бихте искали да получите повече информация за рекламодателите-трети страни, моля, кликнете тук.

Програматична реклама

Нет Инфо АД има добавени кодове, даващи възможност на достъп на платформи на трети страни до сайтовете и сервиране на реклама. При това, тези трети страни събират лични данни на посетителите за целите на Избор, сервиране и измерване на рекламата, Персонализиране на посетителите и Измерване. Данните, които събират тези партньори са анонимни. Не можем да посочим списък с бисквитки, тъй като броят на участниците в тази екосистема е значителен. Нет Инфо АД изучава и внимателно следи инициативите на IAB Europe за създаване на кодекси на поведение, технически стандарти и механизми за сертифициране, които ще намерят изражение в създаване на одобрена листа от доставчици на услуги, свързани с Програматичната реклама и механизъм за използване само на тези доставчици, за чиито услуги има получено съгласие от потребителя. За максимално опазване на правата на посетителите относно личните им данни и докато не бъдат приети описаните документи и стандарти, Нет Инфо ще изисква съгласие за всички конкретни цели, описани в Политиката за поверителност и в процеса на събиране на съгласие, за да сервира програматична реклама на посетителите си. Съгласието се дава посредством форма тип pop-up, инсталирана на всички сайтове от портфолиото на Нет Инфо, като то се записва на всеки отделен браузър индивидуално.

Как се изтриват бисквитки?

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/или Наръчника за бисквитки на Microsofthttps://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookiesОбърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, могат да попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително функциите „вход“ и „плейбек“.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10/

Настройки за бисквитки на Firefox:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Настройки за бисквитки на Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Настройки за бисквитки на Safari webhttps://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

и iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265



ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго. Настоящата политика е приета на 20.08.2019г. ЗА КОНТАКТ Администратор: Нет Инфо АД, бул. „Христофор Колумб“ 41, София 1592, ет.6 България, тел. +359 2 960 31 00 Администратор: Нова Броудкастинг Груп EOOД, бул. „Христофор Колумб“ 41, София 1592, България, тел. +359 2 8050 000 Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer : Мила Димитрова; email: dpo@netinfo.bg; dpo@ntv.bg За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме лични данни, посетете нашата Политика за поверителностhttps://www.netinfocompany.bg/privacy.php